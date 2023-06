Baggerfestival keert na vier jaar terug in Sliedrechtse haven

‘Deze editie zetten we extra in om jongeren te enthousiasmeren voor werk in de maritieme techniek, waterbouw, bouw en infra. Ook in Sliedrecht hebben deze sectoren te kampen met de krappe arbeidsmarkt. Extra promotie is daarom zeer welkom’, zegt voorzitter Adrie Stuij van de stichting Baggerfestival.

Naar de ruimte

Onderdeel van de promotiecampagne is de SpaceBuzz, een ruim 15 meter lang raketvoertuig voorzien van de nieuwste ‘virtual reality’ en ‘augmented reality’ technologieën. Aan boord reizen de passagiers naar de ruimte, waar ze de aarde zien door de ogen van een astronaut. ‘Bijzonder indrukwekkend’, aldus Stuij. Op donderdag en vrijdag gaan alle groepen 7 van de Sliedrechtse basisscholen op missie met de SpaceBuzz. Op zaterdag kan iedereen hem bekijken.

Vol programma

Het Baggerfestival trapt op donderdag 22 juni traditioneel af met het symposium, dat in het teken staat van de maritieme energietransitie. Op donderdag en vrijdag is het scholenprogramma. Vanaf vrijdagmiddag zijn de schepen in de haven en het gebied er omheen geopend voor publiek. Zaterdag wordt dit aangevuld met de Baggerbraderie en de ‘Obstacle Run’. Op vrijdagavond, zaterdagmiddag en zaterdagavond is er muziek en vermaak in het dorp. Op zondag wordt het festival afgesloten met een oecumenische viering in de open lucht op het Langeveldplein.

‘We zijn blij dat we na de gedwongen coronapauze weer vrijwilligers bij elkaar hebben gekregen om de 14e editie van het festival te organiseren’, zegt Stuij. ‘Het wordt weer een festival voor en door Sliedrechters, waarbij de baggerindustrie en waterbouw een centrale plek innemen.’

