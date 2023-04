Rijn en Rhône: de twee nieuwe waterinjectie-schepen van Van Oord

De Kooiman Marine Group in Zwijndrecht is begonnen aan de afbouw van het derde waterinjectie-schip voor Van Oord. Het waterbouwconcern grijpt dit moment aan om de namen bekend te maken van nummer drie en vier in deze serie: Rijn en Rhône.

Het is de Rijn waarvan de afbouw nu is begonnen. Het schip is naar verwachting in de eerste helft van 2024 klaar voor oplevering. Het casco van de Rhône is momenteel in aanbouw op de Vahali scheepswerf in Servië.

In de zomer van 2021 leverde Kooiman al de baggerschepen Maas en Mersey op aan Van Oord. Maarten Kooiman vertelde eerder aan Schuttevaer over enkele aanpassingen aan de twee nieuwe zusjes. ‘De meest noemenswaardige wijzigingen betreffen een grotere accommodatie, meer batterijvermogen en de fendering.’

U-vormige waterinjectie-pijp

De baggerschepen hebben een U-vormige waterinjectie-pijp. Door met hoge druk door deze pijp water de grond in te spuiten komt sediment los, dat vervolgens met de natuurlijke stroming van het water wordt meegevoerd. De 43,07 meter lang en 12,40 meter brede waterinjectie-schepen zijn hybride elektrisch aangedreven. Ze voldoen aan de IMO tier III en Stage V-eisen.

