Groen en grijs zetten arbeidsmarkt binnenvaart verder onder druk

20.000 vacatures

Precieze cijfers ontbreken, maar dat de arbeidsmarkt in de binnenvaart krap is, weet iedereen. En het wordt de komende jaren nog veel erger. Vergroening en vergrijzing zorgen er, samen met het gebruikelijke verloop, voor dat er 20.000 vacatures moeten worden opgevuld tot 2030. Daarom is het nog steeds alle hens aan dek voor de binnenvaart, waarschuwde Frans van Weert van Wereld van de Binnenvaart.