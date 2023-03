‘Innovaties laten zich niet helemaal sturen’

Schuttevaer Award

Het H2Fuel-systeem won in 2022 wat inmiddels de Schuttevaer Award heet. De oplossing om de energetische waarde van waterstof te verbeteren is op weg om voor het eerst te worden toegepast op een schip, al heeft dit traject wel vertraging opgelopen. Nu de prijs binnenkort weer wordt uitgereikt, vertelt Hans te Siepe over de stand van zaken bij de eerste winnaar.