Offshore CO2-opslag komt op gang in Noordwest-Europa

De opvang en opslag van CO2 in Noordwest-Europa komt op gang. In Denemarken is een proefproject begonnen met de opslag van 15.000 ton CO2 in een leeg olieveld. Het is de voorloper van een plan om jaarlijks 400.000 ton te gaan opslaan, iets waaraan de Deense regering 1,1 miljard euro gaat bijdragen. En in de haven van Antwerpen-Brugge is een consortium gevormd dat in 2030 de helft van alle CO2 in het havengebied wil afvangen en opslaan in lege olie- en gasvelden. Maar Noorwegen is intussen het verst gevorderd.