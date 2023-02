Tentoonstelling over Nederlandse sleepboten voor het buitenland

Het museum roept in herinnering dat in Nederland al in 1884 een sleepboot werd gebouwd voor een Engelse afnemer. Het vaartuig in kwestie ging bijna 80 jaar mee. Een ander voorbeeld is de Edgar Bonnet, die in 1956 werd gebouwd voor de Suezkanaal Maatschappij. Deze sleper werd tot zinken gebracht, maar ook weer gelicht en onder een andere naam in de vaart gebracht.

Ontwikkelingen

Het zijn maar enkele voorbeelden die het museum aanhaalt om het rijke verleden van Nederlandse sleepboten voor buitenlandse opdrachtgevers te illustreren. En dankzij innovatieve bedrijven en concepten is die markt er tot op de dag van vandaag. De wisseltentoonstelling laat in woord en beeld zien welke ontwikkelingen de bedrijfstak heeft doorgemaakt en hoe deze er nu voorstaat. De tentoonstelling, de laatste van de hand van Nico Ouwehand, is van 25 februari tot en met 27 augustus te zien in het Nationaal Sleepvaart Museum in Maassluis.

