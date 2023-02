Blom houdt ogen en oren al 70 jaar goed open

Pieken en dalen niet te voorspellen

Het Amsterdamse scheepvaartbedrijf Blom, actief in de markt voor dekschuiten, pontons en sleepboten, bestaat 70 jaar. Het bedrijf is altijd op zoek naar nieuwe kansen, maar durft indien nodig ook afscheid te nemen van activiteiten. In gesprek met Schuttevaer blikt Nancy Blom terug en vooruit.