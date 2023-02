Onderzoek moet scheepsonderhoud voorspelbaar maken

De Universiteit Twente en de Nederlandse Defensie Academie breiden hun onderzoek naar slim onderhoud uit en gaan zich meer richten op onderhoud bij de marine en in de civiele scheepvaart. Het streven is om technische storingen aan boord voorspelbaar te maken.

Data in plaats van interval

Smart maintenance is bedoeld om onderhoudskosten te verlagen en systemen betrouwbaarder te maken. De UT en de Defensie Academie doen daar al langer onderzoek naar op andere vlakken en breiden dat nu met diverse projecten uit. ‘Door nieuwe methoden te ontwikkelen om data om te zetten naar bruikbare informatie, moet het mogelijk worden toekomstig falen van schepen te voorspellen’, licht de UT de plannen toe. Dat voorspellen is lastig, omdat schepen complexe systemen vormen waar vanalles aan kapot kan gaan. Onderhoud gebeurt nu vaak op vaste momenten of op basis van eerdere ervaringen. Het onderzoek moet ertoe leiden dat dit naar aanleiding van data gaat gebeuren.

Corrosie en nieuwe installaties

In één van de projecten gaan de onderzoekers kijken naar een van de grootste kostenbepalende factoren, namelijk corrosie. ‘Met elektrochemische metingen kan de corrosie van een scheepsromp worden bewaakt en uiteindelijk ook voorspellen.’

Men gaat zich ook verdiepen in nieuwe installaties waarvan nog weinig bekend is over de onderhoudscycli, zoals een nieuwe duurzame voortstuwingstechniek voor schepen genaamd AmmoniaDrive.

