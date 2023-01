Eerste symposium ‘Handhaving op het water’ goed ontvangen

kennis delen

Ruim 115 handhavers op het water zijn dinsdag 17 januari samengekomen voor een symposium in het Dolfinarium in Harderwijk om hun kennis over actuele thema’s te bundelen. De deelnemers zijn daarnaast bijgepraat over de samenwerking tussen watersportbedrijven en de politie: een samenwerking om eerstelijns hulp te kunnen bieden.