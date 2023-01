Zulu 03 vervoert bouwmaterialen over de Seine naar Notre-Dame Parijs

De Franse vaarwegbeheerder Voies Naviagbles de France (VNF) zegt trots te zijn de restauratie van de Notre-Dame te kunnen ondersteunen met vervoer over water. De verscheping van de materialen vanuit de haven van Gennevilliers naar de Seinekade pal naast de kathedraal, gebeurde in samenwerking met Rebatir Notre-Dame, dat verantwoordelijk is voor de restauratie en aannemer Lefevre, die zich bezighoudt met de wederopbouw.

VNF ziet in dit speciale transport een uitgelezen kans om het belang van bevoorrading van grote bouwplaatsen via de Seine opnieuw onder de aandacht te brengen. De drukke wegen in stadscentrum van Parijs worden hierdoor ontzien. Ook in Nederlandse steden is vervoer over water in opkomst. Onder meer Kotug CityBarge is in diverse steden, waaronder Utrecht, actief in de stadscentra.

Brand in de Notre-Dame

‘De Notre-Dame staat in brand’, klonk het op 15 april 2019 rond 19:00 uur in alle media. De brand brak uit op een plek waar restauratiewerkzaamheden bezig waren en verspreidde zich vanuit de zolder boven het middenschip snel naar het gehele dak. Rond 03:00 uur in de nacht werd de brand geblust. De Parijse middeleeuwse kathedraal blijft nog zeker tot 2024 gesloten in verband met de restauratie.

