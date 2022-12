DFDS-terminal Vlaardingen krijgt walstroom

Minder schadelijke uitstoot

Een deel van de DFDS-schepen die aanmeren in Vlaardingen krijgt vanaf eind 2023 toegang tot een walstroominstallatie. In eerste instantie betreft het de ligplaats voor Jinling RoRo-schepen voor de lijndienst tussen Vlaardingen en Immingham. De ambitie is om op termijn ook de andere twee ligplaatsen van de terminal van walstroom te voorzien.