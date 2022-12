Ministeries nauwer betrokken bij nieuwe poging financiering Maritiem Masterplan

Nationaal Groeifonds

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Defensie zijn nauwer betrokken bij een nieuwe poging om in het kader van het Maritieme Masterplan geld uit het Nationaal Groeifonds te krijgen. Anders dan bij de vorige poging is het nu I&W die het voortouw neemt, in plaats van Defensie.