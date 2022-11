Als het werkt: Ikea-schip

Een schip met een waterverplaatsing van 1575 ton en een lengte van 70 meter, in de vaart gebracht als een Ikea meubel, of liever nog, als een Legodoos. Het klinkt als toekomstmuziek, maar het is in 1913 al eens vertoond door de Meyer-werf in Duitsland. Het was een antwoord op de vraag ‘hoe krijg je een schip op een meer, dat van elke bevaarbare waterweg is afgesloten’. En vreemd genoeg, het schip is nog steeds in de vaart.

Afrika was in 1913 opgedeeld door de Europese grootmachten, die er allemaal hun kolonies hadden. België had Congo, Engeland had Rhodesië en Duitsland had het huidige Tanzania. Tussen deze landsdelen in, lag het derde zoetwatermeer van de wereld, het Tanganyika Meer. Dit meer is 775 kilometer lang en 72 kilometer breed. Er is geen brug overheen te bouwen, want de gemiddelde waterdiepte bedraagt 574 meter.

Er waren wel twee spoorwegen, eentje van de kant van de Atlantische kust en een van de kant van de Indische Oceaan. Maar die kwamen niet verder dan de havens aan de oevers van dit meer, dat vrijwel in het midden van Afrika ligt. Een doorgaande spoorverbinding dwars door Afrika van de ene oceaan naar de andere was dus onmogelijk.

Engineering

Een tweede optie was een veerboot. Die zou meteen ook flinke afmetingen moeten krijgen. De vraag was echter hoe zo’n schip daar zou moeten komen als er geen bevaarbare waterweg naar het meer was. Per spoor zou een mogelijkheid zijn voor een scheepje dat op een spoorwagon zou passen, maar niet voor een 70 meter lange veerpont.

De Meyer-werf durfde het aan een schip te ontwerpen en te bouwen dat in onderdelen, als een bouwpakket naar het meer zou worden getransporteerd en daar ter plaatse in elkaar zou worden gezet. De methode die ze daarvoor hadden bedacht was even eenvoudig als gedurfd. Het schip zou in Duitsland worden ontworpen en van staal worden gebouwd. Alle stalen schepen uit die tijd werden met klinknagels in elkaar gezet. De lastechniek bestond in 1913 nog niet. In plaats van klinknagels werden echter bouten en moeren gebruikt. Het schip werd dus helemaal op de werf in Papenburg gebouwd. Zo was het mogelijk te zien of onder meer alle huidplaten netjes op elkaar aansloten.

Demontage

Toen dit het geval bleek te zijn, werden alle tienduizenden bouten losgedraaid en werd het schip weer helemaal gedemonteerd. Alle onderdelen gingen genummerd in kratten. Met een zeilschoener gingen alle onderdelen vervolgens van Duitsland naar Dar-es-Salaam en van daar over het spoor naar het meer. Aan de oever hiervan werd het schip geassembleerd met klinknagels. Zo groeide aan de oever van het meer een veerboot die van Tanzania naar Congo kon varen.

Oorlogsbuit

Helaas was de tijd ongelukkig gekozen, want in 1914 viel Duitsland België binnen. Ook beide koloniën kwamen dus met elkaar in oorlog en er was geen behoefte meer aan een veerverbinding.

Een complicerende factor was, dat ook de scheepshelling over water vanuit Duitsland moest worden aangevoerd. Dit zou een risicovolle onderneming zijn in oorlogstijd. In plaats hiervan werd de grond onder het schip weggegraven, waardoor een soort droogdok ontstond en het schip toch als Graf von Goetzen te water kon worden gelaten.

Maar omdat dit schip het grootste schip op het meer was, werd het ook meteen de grootste oorlogsbuit. Hoewel het werd bewapend met scheepskanons, vonden de Engelsen een manier om het ‘de Graf’ buiten gevecht te stellen.

Overal waar water was, moest ook de Britse marine paraat zijn. Dus ook op een binnenlands meer, zo meenden de Britten. Vanuit Kaapstad wisten zij, gedeeltelijk per spoorweg en gedeeltelijk per os, een tweetal kleine kanoneerboten naar het meer te transporteren, dwars door Afrika. De Duitsers zagen hun nederlaag al aankomen en lieten de Graf von Goetzen zinken.

Berging

Toen de wapenstilstand in 1918 werd gesloten, kregen de Engelsen de zeggenschap over het afgezonken schip. Het werd weer vaarklaar gemaakt en kon eindelijk beginnen aan een regelmatige veerdienst over het uitgestrekte meer, wat zij nog steeds doet. Ze is nu en van de oudste veerschepen ter wereld, zij het onder de nieuwe naam Liemba.

