Ongevaccineerde baggermeester krijgt ook via kort geding geen werk

Rechtszaak

Een ongevaccineerde baggermeester die meende dat zijn werkgever Boskalis hem daarom uitsloot van werk, is er niet in geslaagd via een kort geding verandering in zijn situatie te brengen. De zaak is volgens de rechter niet spoedeisend genoeg om die verandering in kort geding af te dwingen. Bovendien is het niet waarschijnlijk dat Boskalis in een bodemprocedure wél zou worden veroordeeld om hem weer op buitenlandse projecten in te zetten of meer salaris te betalen.