22,5 miljoen euro voor walstroom cruiseschepen in Rotterdam

Nog 20 jaar aanmeren op Wilhelminapier

De gemeente Rotterdam wil maximaal 11,25 miljoen euro in een walstroomvoorziening voor cruiseschepen aan de Wilhelminapier steken. Havenbedrijf Rotterdam en Cruise Port Rotterdam dragen dan hetzelfde bedrag bij, waardoor de totale investering op 22,5 miljoen komt. Voorwaarde is wel dat de cruiseschepen na het in gebruik nemen van de walstroom nog minstens twintig jaar op deze locatie blijven aanmeren.