Per ongeluk geen vrijstelling loodsplicht op de Eems

De huidige loodsplicht zorgen voor problemen met vrijstellingen op de Eems in Groningen. Schepen in het zeehavengebied Delfzijl-Eemshaven blijken min of meer onbedoeld niet in aanmerking te kunnen komen voor vrijstelling volgens het ‘Pilotage Exemption Certificate’ (PEC). Minister Harbers onderzoekt of hieraan iets kan worden gedaan.

De nieuwe loodsplichtregels traden 1 januari 2021 in werking en moesten zorgen voor uniformering en vereenvoudiging van de loodsplicht, met behoud van maatwerk voor de regio. Zo kwam er onder meer een zogenoemde PEC-structuur, waarin vrijstelling kan worden verleend aan kapiteins en schepen met veel ervaring op een bepaald traject.

Breedtecriterium

Dat schepen op de Eems niet voor zo’n PEC A, B of C in aanmerking komen, is het gevolg van het breedtecriterium op de Eems. Aanvankelijk was het de bedoeling in de wet de maximale scheepsbreedte voor een ontheffing te verruimen van 13 meter naar 16 meter. Maar dit voorstel haalde het niet, omdat Duitsland tegen was.

‘Administratieve fout’

Het gevolg is dat in de praktijk geen schepen voor vrijstelling in aanmerking komen. In het eerste jaar werden 13 verzoeken gedaan voor schepen breder dan 13 meter, bijvoorbeeld voor offshore-installatieschepen van windparken. Die aanvragen moesten allemaal worden afgewezen op grond van het breedtecriterium. De autoriteiten spreken van een ‘administratieve fout’ die er, ondanks een check door betrokkenen op de concept- loodsplichtregelgeving, is ingeslopen.

Groningen Seaports stelt dat de belangstelling voor vrijstelling vermoedelijk veel groter is dan uit de genoemde 13 verzoeken blijkt. Vooral omdat op voorhand duidelijk was dat het aanvragen vrijstelling voor schepen breder dan 13 meter geen zin had.

Blije gebruikers

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt uit een evaluatieronde dat er intussen ook goede ervaringen zijn opgedaan met de nieuwe loodplicht. Gebruikers zijn blij dat ze af zijn van ‘het systeem met verklaringen van vrijstelling en ontheffingen dat niemand meer begreep, en ook van het register loodsplicht kleine zeeschepen. Er is nu een heldere PEC-structuur met begrenzingen per zeehavengebied en uniforme modules voor de kennis en vaardigheden waarover een kapitein of eerste stuurman moet beschikken.’

Maar de registerloodsen en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) merken op dat de doelstelling nog niet is bereikt. ‘Er is nog steeds sprake van een lappendeken, om eerlijk te zijn. Zo is de nieuwe loodsplichtregelgeving nog niet in werking getreden voor zeehavenregio Scheldemonden.’

In onderzoek

Minister Mark Harbers meldt dat hij de punten die betrekking hebben op een regionale aanpassing zal bekijken met de bevoegde autoriteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om de wens van Harlingen om verhaalreizen binnen de haven toe te staan.

