Senior projectmanager Lukas Venema na 33 jaar Koninklijke Niestern Sander met pensioen

Een leven op de werf

Schreeuwende meeuwen duiken in het schroefwater van de Tristao da Cunha als deze vanaf de doklocatie Van Koninklijke Niestern Sander in Delfzijl naar een layby aan de overzijde van de haven verhaalt. ‘Drie weken was de zandzuiger bij ons te gast’, zegt Lukas Venema, die op de drempel staat van zijn pensioen. Drieëndertig jaar staat hij op de loonlijst bij de werf. ‘Vrizze kovvie (verse koffie), net zet!’ zegt hij als hij met twee mokken sterke koffie zijn kantoor weer binnenkomt.