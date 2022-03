Las- en reparatiebedrijf Van Dam Technics is verweven met het water

Sinds een paar maanden heeft het bedrijf een eigen schip waarmee het enorme grijpers kan vervoeren naar de werkplaats in Middelburg. Wie naar de foto kijkt van de grijper die op een Amsterdams haventerrein ligt, kan zich schromelijk vergissen in het formaat. Door het perspectief lijkt de grijper niet veel groter dan die van een graafmachine. Maar niets is minder waar. ‘Deze overslaggrijper is 8 meter hoog!’, zegt Patrick van Dam Merrett lachend. De eigenaar van het bedrijf is de verbazing gewend.

Enorme grijpers

‘Zo’n grijper kun je nauwelijks meer over de weg vervoeren. Daarom reviseren wij de grijpers vaak met onze mobiele werkplaats containers bij de klant. In deze 10-voets containers zit alles wat we nodig hebben als we op locatie aan het werken zijn. Er zit een generator in, luchtcompressor, gereedschap en hijsmiddelen. Het is eigenlijk een enorme gereedschapskist.’

Van Dam Technics komt op locatie of haalt de grijper op

Die aanpak heeft ook nadelen, legt van Dam uit. ‘Onze mensen zijn lange dagen van huis of moeten overnachten in een hotel en soms is het echt beestenweer’. In tijden waar goede vakmensen schaars zijn, wil van Dam goed zijn voor zijn mensen. ‘Daarom kwamen wij op het idee om de grijpers per schip naar onze werkplaats in Middelburg te vervoeren. Natuurlijk kost dat varen ook tijd, maar voordeel is dat onze mensen in hun eigen omgeving, droog en comfortabel kunnen werken. Ook is het goedkoper voor de klant en is de CO2-footprint fors lager.’

Pushycat

Nu had van Dam al een vlet sinds 2015. ‘Een hele oude van Damen. Ik ben een beetje verliefd op dat scheepje. Het is een Pushycat 42. We hebben dat werkscheepje compleet opnieuw opgebouwd.’ Het was nog een hele klus om het oude scheepje weer helemaal aan de eisen van nu aan te passen. ‘Er zit een 240 KW motor in. Dus het is sterk genoeg.’

Sinds februari is de Angie-D (uiteraard vernoemd naar zijn vrouw) in de vaart. Het werkponton (27 bij 6 meter) is ook al aangekocht. De eerste reis heeft inmiddels plaatsgevonden. ‘Zeker als we een paar grijpers tegelijk heen en weer kunnen varen, is het al snel veel goedkoper dan ter plaatse reviseren.’

Van Dam heeft 5 medewerkers. Vanuit Middelburg reizen de mensen naar de havens van Rotterdam, Antwerpen en Amsterdam. ‘Onze mobiele lascontainers vallen op. Via de grijpers komen we in de haven en worden we steeds vaker gevraagd ook scheepsreparaties te doen. Bijvoorbeeld een lasreparatie tijdens de los- en laadperiode. Groot voordeel is dan dat het schip niet naar de werf hoeft en er wordt dus geen kostbare tijd verloren.’

Haven van Vlissingen

Van Dam probeert altijd goed te luisteren naar zijn klanten. De lassers van Van Dam zijn uiteraard ook vaak te vinden in de haven van het nabij gelegen Vlissingen. Zo konden de mannen recent een kraangiek repareren op een fruitschip die bij het lossen tegen containers was geklapt. Terwijl van Dam vertelt, laat hij trots de foto’s zien van de klussen die zijn team recent heeft aangepakt.

‘We zijn wel aanpakkers. Als we zo’n klus krijgen, dan staan we er ook vaak binnen een paar uur. Of het een grote boordkraan is of een grijper. We kunnen dat snel repareren. Dat is wel even heel hard lopen. We reduceren hun downtime, dat is nou echt onze kracht.’

‘We zijn wel aanpakkers’

De werkplaats van Van Dam Technics zit vlakbij het kanaal door Walcheren. Op deze vroege maartochtend glinstert de zon op het water van het lege kanaal. Tegen de kant fonkelt de Angie-D. ‘Mooi scheepje toch’, zegt van Dam.Dat het schip de naam van zijn vrouw zou krijgen, is eigenlijk logisch. Zij is sinds een paar jaar een vaste waarde bij Van Dam. ‘Ze werkte ook in de haven, als lasher en havenwerker. Daar kennen we elkaar ook van.’

Van Dam voelt zich verweven met het water, zoals hij het uitdrukt. Of het nu het zeevasten van monopiles voor een windmolenpark of een nieuwe sleepkop voor een sleephopperzuiger of het uitlansen van een grote vastzittende pen van een scheepsluik betreft, Van Dam tekent ervoor.

‘EOC ademt scheepvaart’

‘Bij EOC merk je meteen dat zij in de scheepvaart zitten. Eén keer bellen en een dag later hadden we al de offerte. En dan wel een zonder gekke voorwaarden. Die grijpers hebben een waarde van 250.000 euro. Bij een andere verzekering zou ik bij een aanvaring nog steeds een eigen risico van 75.000 euro hebben. Waar heb je dan een verzekering voor?’Ook het persoonlijk contact is prettig, vindt Van Dam Merrett. ‘Vorige week kwam de relatiebeheerder al meteen langs. Het is allemaal heel nuchter en hele korte lijnen. Ik lees al jaren Schuttevaer en daar las ik vaak over EOC. Zodoende kwam ik uit bij EOC.’

