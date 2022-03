Schippers: Controles door Rijkswaterstaat horen er gewoon bij

De wind blaast de schuimkopjes over het lege Prinses Margrietkanaal. In de verte zijn de contouren van een binnenvaartschip te ontwaren. Geladen met lege containers is het schip onderweg richting het noorden. De kapitein van het schip zwaait als hij voorbij de gele patrouilleboot van Rijkswaterstaat stoomt.

Vanuit de RWS 74 gaan de handen ook omhoog. Waar er normaal drie mobiele verkeersleiders aan boord zijn, is het nu dringen geblazen. Twee politieagenten van de Landelijke Eenheid en nog twee verkeersleiders in opleiding doen hun best niet in elkaars weg te lopen.

Tegelijkertijd wordt het inspectiesysteem geraadpleegd en is er ook kort overleg. ‘Deze doen?’ ‘Ja, voorlopig komt er niks meer aan.’ Terwijl het containerschip richting de horizon vaart, schuift Henry van der Laan de gashendel open en een paar minuten later vaart hij de boot al in het kielzog van het schip.

Door de marifoon meldt mobiel verkeersleider Van der Laan zich bij de schipper. ‘We willen graag even aan boord komen. Mag dat? We hebben ook een agent en iemand van Weekblad Schuttevaer bij ons.’ Door de marifoon klinkt een krakerig doch vriendelijk ‘ja’.

Mobiel verkeersleider

‘Zo gaat dat eigenlijk altijd’, legt mobiel verkeersleider Johan van den Akker uit. Even later manoeuvreert Van der Laan zijn schip naast het schip. Al varend stappen de mannen over. In de stuurhut zit schipper Bas* aan het roer, collega-schipper Cor* rolt een sjekkie bij de deur.

De ontvangst is hartelijk. ‘Controles horen er bij en zijn goed’, zo klinkt het. De passage van de sluis van Terherne komt in zicht. Door de smalte en de windval bestuurt schipper Bas uiterst geconcentreerd het schip. Als de sluis voorbij is lijkt de concentratie te blijven, of is het spanning?

In vlot tempo verschijnen het vaartijdenboek, identiteitsbewijzen en inspectierapporten op tafel. Bij zo’n routinecontrole wordt werkelijk alles bekeken. Hangen de reddingsboeien op de juiste plek, zijn de zwemvesten gekeurd en zijn de vluchtwegen goed gemarkeerd? En wat vaak de belangrijkste vraag is: heeft de bemanning de juiste sterkte?

Vaartijdenschema

Volgens het vaartijdenschema moeten er vier bemanningsleden aan boord zijn. Die zijn er, want in mum van tijd staan de Poolse matroos en stuurman ook in de stuurhut. Inmiddels bladert Van den Akker door de paperassen en door het dienstboekje. Het gezicht van schipper Bas wordt strakker. Hij weet welke vraag gaat komen. ‘Heeft de stuurman een groot vaarbewijs of een patent?’ Het ontkennende antwoord is voor niemand een verrassing. Het vaarschema waarbij de schippers elkaar om de 8 uur afwisselen vereist een stuurman met vaarbewijs of een lichtmatroos.

Schipper Cor speelt meteen open kaart. ‘We weten het. Maar als rederij zitten we midden in een transitie. Dit schip wordt waarschijnlijk verkocht en haal in deze arbeidsmarkt maar eens een stuurman met papieren binnen. Bijna onmogelijk.’ Schipper Bas draait zich om vanuit zijn zetel om zich ook in het gesprek te mengen. ‘Wij snappen echt niets van die bemanningsvoorschriften. Dit schip stuurt bijna vanzelf. Wat gaat een extra lichtmatroos nou voor verschil maken?’

2500 euro boete

Van den Akker knikt. Het is de eeuwige discussie. Hij voelt mee met schippers, maar vandaag is hij de handhaver. Zoals vrijwel altijd bij dergelijke controles blijft de sfeer gemoedelijk in de stuurhut. De boete van 2500 euro is pittig, maar gaat in dit geval naar de rederij, zo vertelt Van den Akker aan de twee schippers.

Bij deze controle is ook de politie betrokken. Het is deze week voor het eerst dat Rijkswaterstaat en de Landelijke Eenheid gezamenlijk controleren op het Prinses Margrietkanaal. De ambitie is om in de toekomst landelijk meer samen te gaan werken. om twee keer per jaar houden Rijkswaterstaat en de Landelijke Eenheid een gezamenlijke controle. Waar Rijkswaterstaat vooral kijkt naar de veiligheid en het schip controleert, kijkt de politie naar de bemanning. Kloppen de identiteitsbewijzen? Staan er nog boetes open? Van de auto’s worden de kentekens gecheckt.

Veiligheid

Na een uurtje komt de controle bijna ten einde. Nog een laatste kritische noot is er voor de reddingsboeien. Die liggen in de stuurhut. ‘Door die wind van de laatste dagen, maakte de boeien enorm kabaal’, legt schipper Cor uit. Van den Akker knikt. ‘Wel straks terughangen’, zegt hij. ‘Hier zouden we ook een boete voor kunnen schrijven, maar dat doen we niet, net als voor veel van die kleine dingen. Een waarschuwing volstaat dan, vind ik. Het gaat er vooral om dat het veilig is voor de bemanning.’

De ploeg stapt weer varend over, maar niet voordat er uitgebreid wederzijds gegroet is.

Weer aan boord van de RWS 74 wordt de controle uitgebreid doorgesproken. Een volgend schip passeert. ‘Met deze schipper heeft de verkeerspost pas een discussie gehad. Hij voer te snel bij een brug. We gaan aan boord om te controleren, maar ook om even het gesprek aan te gaan’, legt Van den Akker uit.

Bij waterbouwers is varen bijzaak

Dit keer is de beurt aan collega Van der Laan om over te stappen. Op deze tanker is de controle sneller klaar. Aan de gulle lach die de schipperse de ploeg na het bezoek toewerpt, is al meteen duidelijk dat de lucht volledig is geklaard. Net als bij heel veel tankers, is alles in orde.

Dat is niet het geval bij een waterbouwer die voorbij vaart. Met een camera legt Van der Laan het schip vast. ‘Ik vraag me of het schip wel zo’n ponton mag duwen. Ook heb ik twijfels over de bemanningssterkte. De combinatie lijkt me ook te breed.’ Juist bij waterbouwers is het de laatste tijd raak, zo merken de twee mobiele verkeersleiders. Voor deze groep is varen soms bijzaak. Vaak zijn de schepen niet goed gecertificeerd of ontbreekt de tachograaf of een tweede toplicht om alleen te mogen varen.’

‘Deze gaan we dan ook controleren. Maar pas nadat we jou weer van boord hebben gezet.’

*Cor en Bas heten in werkelijkheid anders. Dit is gedaan omwille van de privacy. Ook de naam van het schip is bekend bij de redactie.

