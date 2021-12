Wereldwijde overslag containers blijft volatiel Facebook

De containeroverslag in de Europese havens blijft stijgen, in de Chinese havens daalde de overslag in september van dit jaar fors. De containeroverslagindex van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) steeg vanwege de goede Europese cijfers met 1,1 punt naar 124,8. Maar de wereldwijde overslag blijft volgens de Duitse economen volatiel.

1 / 1 De North Range Index steeg fors, van 113,5 tot 119,3 punten. (Illustratie RWI / ISL) De North Range Index steeg fors, van 113,5 tot 119,3 punten. (Illustratie RWI / ISL)

(Erik van Huizen)