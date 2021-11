Nicole van der Sman afdelingshoofd Binnenvaart en Vaarwegen bij IenW Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 17 november 2021, 15:10

Nicole van der Sman is per 1 januari 2022 het nieuwe afdelingshoofd Binnenvaart en Vaarwegen bij de directie Maritieme Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze volgt Lucia Luijten op, die per 1 november secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in Straatsburg is geworden.

1 / 1 Nicole van der Sman volgt Lucia Luijten op die per 1 november secretaris-generaal van de CCR is geworden. (Foto ministerie Infrastructuur en Waterstaat) Nicole van der Sman volgt Lucia Luijten op die per 1 november secretaris-generaal van de CCR is geworden. (Foto ministerie Infrastructuur en Waterstaat)

(Erik van Huizen)