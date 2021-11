Superjacht Shinkai van Feadship naar Rotterdam voor proefvaart Facebook

Twitter

Email Alphen aan de Rijn 08 november 2021, 17:40

Shinkai, Japans voor diepe zee, is het nieuwste superjacht van Feadship. Het 54,90 meter lange jacht is gebouwd op de Koninklijke De Vries Scheepsbouwwerf van Feadship in Aalsmeer. Het jacht is onderweg naar Rotterdam voor de proefvaart.

Meer lezen over superjachten? Klik hier voor onze jachtbouwspecial

1 / 1 De Broedertrouw XV en XIV helpen Shinkai. (Foto MediaTV) De Broedertrouw XV en XIV helpen Shinkai. (Foto MediaTV)

(Jelmer Bastiaans)