Email DEN HAAG 20 oktober 2021, 09:32

Waarom worden schepen, zoals het nieuwe schip van Van Oord voor windmolens, gebouwd in China? En hoe houden we dergelijke opdrachten binnen de grenzen van Europa of zelfs Nederland? Dat wil CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch weten van Stef Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat.

1 / 1 De Chinese werf CIMC Raffles. (Foto CIMC Raffles) De Chinese werf CIMC Raffles. (Foto CIMC Raffles)

(Jelmer Bastiaans)