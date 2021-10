Slechte staat Neckar kost binnenvaart lading Facebook

Twitter

STUTTGART 14 oktober 2021, 07:00

De DP World containerterminal in Stuttgart wordt de komende jaren fors uitgebreid. De scheepvaart op de Neckar gaat daar echter niet van profiteren. Zo lang er geen betrouwbare vaarweg is, gaan de spoorwegen er met die containerlading vandoor.

1 / 1 De Jaap Wouter van Adrie van de Poel onderweg met schroot naar Plochingen. (Foto Henri Platje) De Jaap Wouter van Adrie van de Poel onderweg met schroot naar Plochingen. (Foto Henri Platje)

Er is wel besloten de kunstwerken op de Neckar te renoveren of vernieuwen en er wordt ook al aan gewerkt. Maar sombere schattingen zijn dat het wel eens tot 2050 kan duren voordat het klaar is.

(Willem de Niet)