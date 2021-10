Ontslag voor CFO van rederij die zich liet fêteren door adjunct Facebook

11 oktober 2021

Spliethoff-dochter Go Gracht in Amsterdam mag van de kantonrechter de CFO van het bedrijf ontslaan. De financiële topman van Go Gracht Service CV had zich de afgelopen jaren laten fêteren door een ondergeschikte, een adjunct-directeur van het bedrijf.

Die betaalde in de periode 2015-2020 zes reisjes voor de CFO, zijn vrouw of vriendin en zijn kinderen. Op kosten van de adjunct vlogen ze per privéjet naar Abu Dhabi om het Grand Prix racecircuit te bezoeken. Overnacht werd in dure hotels of op jachten van 7500 tot 10.000 euro per nacht. De kosten van de privéjet bedroegen alleen al 20.000 euro per keer.

(Bart Oosterveld)