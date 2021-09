CCR verwacht herstel vervoer kolen en ertsen Facebook

Twitter

STRAATSBURG 30 september 2021, 07:00

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) verwacht dat het vervoer voor de Europese staalindustrie dit en volgend jaar herstelt. Dat betekent dat er na een forse terugval weer meer steenkolen en ertsen nodig zullen zijn, belangrijke ladingssoorten voor de Rijnvaart.

Vorig jaar zakte het vervoer van steenkolen fors in. De helft van de kolen is bestemd voor de energiesector, die het gebruik van steenkolen aan het uitfaseren is, de andere helft is voor de staalproductie. De hoogovens zijn goed voor een kwart van het totale goederenvervoer over de Rijn, maar het staalgerelateerde vervoer kreeg het zwaar te verduren. Door de Coronacrisis werden in 2020 aanzienlijk minder auto’s gebouwd en dus ook minder staal geproduceerd. Samen met de energietransitie verklaart dit waarom het vervoer van steenkool (-23,8%), ijzererts (-14,2%) en metalen (-14,6%) over de Rijn fors daalde.

(Erik van Huizen)