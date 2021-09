LNG-catamaran Willem Barentsz van Doeksen valt in de prijzen Facebook

De Waddenveerboot Willem Barentsz van Rederij Doeksen heeft de Shippax Technology and Design Award 2021 gewonnen. De jury prijst de LNG-catamaran vanwege de ecologische duurzaamheid van het schip.

1 / 1 De prijswinnende Willem Barentsz van Rederij Doeksen. (Foto Rederij Doeksen/Flying Focus) De prijswinnende Willem Barentsz van Rederij Doeksen. (Foto Rederij Doeksen/Flying Focus)

De jury: ‘Met de ondiepe Waddenzee (Unesco Werelderfgoed) als werkgebied, staat ecologische duurzaamheid centraal in het ontwerp van de 70,65 meter lange en 17 meter brede catamaran Willem Barentsz. Het schip wordt aangedreven door twee 1492 kW MTU high-speed LNG-motoren die Veth azimuthing-thrusters aandrijven. In elke romp bevindt zich in een LNG-tank van 46 kuub.

