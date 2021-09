19 van de 21 bemanningsleden besmet met corona op bulkcarrier Facebook

Begin deze maand bleek een groot probleem te zijn ontstaan aan boord van de 20.000 tons bulkcarrier Global Striker, varend onder de vlag van Vanuatu. Bij aankomst in de haven van San Francisco bleken namelijk 19 leden van de 21-koppige bemanning besmet met het coronavirus.

Vanaf het schip was zaterdag al gemeld dat er mogelijk een aantal corona-gevallen aan boord was. Zes van de mannen waren er zo slecht aan toe dat ze naar het ziekenhuis moesten. Ze werden met een brandweerboot van boord gehaald en naar twee ziekenhuizen overgebracht. De overige bemanningsleden moeten twee weken op het schip in quarantaine blijven.

