Walstroomvoorziening voor zeevaart in Port of Moerdijk

MOERDIJK 26 augustus 2021, 11:36

Zeeschepen kunnen over enige tijd beschikken over walstroom in de haven van Moerdijk. De stroomvoorziening op de havenkades is mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.