Column EOC: Let op risico’s bij inhuren personeel

ZWIJNDRECHT 10 juni 2021, 12:30

De verantwoordelijkheden van een werkgever zijn groot. Zeker bij het in dienst nemen van bemanning – vooral van buiten de EU en via een tussenpersoon – is extra zorgvuldigheid nodig. Als beroepsvaarder heeft u in ieder geval een aansprakelijkheidsverzekering (P&I). Daarmee is de wettelijke aansprakelijkheid gedekt als er iets gebeurt, voor derden en dus ook voor de bemanning.