Familiebedrijf August Storm neemt Koedood Marine Group over

August Storm BV heeft 25 mei de Koedood Marine Group overgenomen. Het in Waardenburg en Spijkenisse gevestigde servicebedrijf voor verbrandingsmotoren van alle fabricaten tussen 100 en 7000 kW is een volle dochter van het Duitse familiebedrijf August Storm GmbH & Co.