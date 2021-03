Schuttevaer Premium Shell breidt LNG bunkernetwerk wereldwijd uit Facebook

Shell is in hoog tempo bezig haar LNG bunkernetwerk uit te breiden. Kortgeleden werden bunkerschepen in Singapore en in Port Canaveral aan de oostkust van de Verenigde Staten in gebruik genomen. Ook wordt een bunkerschip gebouwd voor stationering in Zuid-Spanje.