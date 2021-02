Schuttevaer Premium Opnieuw motorschip weiland ingevaren bij Eefde Facebook

EEFDE 09 februari 2021, 13:00

Het lege motorschip Wolfrose is maandag aan het eind van de middag tussen de kribben terechtgekomen in de buurt van Eefde. Bij het uitvaren van het Twentekanaal geraakte het schip aan de linkeroever tussen de kribben en voer deels een weiland in.