HGK Shipping ontwerpt nieuwe tanker voor extreem laagwater Rijn

HAMBURG 28 januari 2021, 17:30

HGK Shipping neemt een nieuw binnenvaartschip in de vaart dat speciaal is ontworpen voor goede prestaties bij extreem laag water. De Gas 94, zoals het schip gaat heten, wordt afgebouwd bij TeamCo Shipyard in Heusden.