Tarwe gaat via binnenvaart vanaf oude suikerfabriek Zevenbergen land in

Prachtig, dat dit vervoer weer per Schip gaat, dit is de meest natuurlijke en voor de Hand liggende Weg.

Het is niet altijd zo dat vervoer per As of Spoor over kortere afstanden goedkoper is, zie in Merksem bij Paniflowers, daar gaat 2 maal per week een Schip van rond 500 tot 750 ton weg naar diverse Nederlandse bestemmingen.

Deze Mensen en opdrachtgevers moeten we koesteren, het is er meestal gezellig en niet zo gehaast.