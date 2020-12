Schuttevaer Premium Binnenvaartbeurs OSD Antwerpen gaat ook in 2021 niet door Facebook

Twitter

Email ANTWERPEN 08 december 2020, 12:00

De Open Scheepvaartdagen (OSD) in Antwerpen gaan ook in 2021 niet door. De situatie rond Covid-19 is volgens de organisatie te onzeker.

1 / 1 De Open Scheepvaartdagen in Antwerpen staan bekend als de gezelligste en de meest kindvriendelijke vakbeurs. (Archieffoto Justin Gleissner) De Open Scheepvaartdagen in Antwerpen staan bekend als de gezelligste en de meest kindvriendelijke vakbeurs. (Archieffoto Justin Gleissner)