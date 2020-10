Schuttevaer Premium Haven Rotterdam economisch nog niet uit dal Facebook

ROTTERDAM 21 oktober 2020, 15:00

De goederenoverslag in de haven van Rotterdam in het derde kwartaal daalde met 8,8 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Het volume van de goederenoverslag bedroeg 103,4 miljoen ton. Tot en met het derde kwartaal bedroeg de overslag in totaal 322,3 miljoen ton.