Schuttevaer Premium Ammoniak-alarm bij Chemelot toch niet veroorzaakt door schip Facebook

Twitter

Email GELEEN 01 oktober 2020, 15:30

De ammoniakoverlast op industrieterrein Chemelot van vorige week maandag (21 september) is toch niet veroorzaakt door een tanker. In de aanvankelijke berichtgeving werd gezegd dat er ammoniak was vrijgekomen uit ‘een schip’. Maar Chemelot kwam later met de verklaring dat een fout in een fabriek de oorzaak was.

1 / 1 Industriepark Chemelot in Sittard-Geleen. (Foto Chemelot) Industriepark Chemelot in Sittard-Geleen. (Foto Chemelot)