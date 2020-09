Schuttevaer Premium Greenpeace houdt nieuwe rotsblokactie in Noordzee Facebook

Twitter

Email NOORDZEE 28 september 2020, 09:45

Greenpeace houdt begin volgende week een nieuwe rotsblokactie in de Noordzee. De stenen worden gestort op het Britse deel van de Doggersbank, een zandbank in de Noordzee, om aanwezige diersoorten in het gebied te beschermen tegen vissers.