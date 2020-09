Mondkapje verplicht op beurs Kalkar Facebook

De beurs Shipping Technics en Logistics gaat 29 en 30 september definitief door. Wel zijn de in Duitsland gebruikelijke anti-coronamaatregelen van kracht.

1 / 1 Ruimere gangpaden garanderen dit jaar dat bezoekers en deelnemers aan de beurs op veilige afstand van elkaar kunnen blijven. (Foto Messe Kalkar) Ruimere gangpaden garanderen dit jaar dat bezoekers en deelnemers aan de beurs op veilige afstand van elkaar kunnen blijven. (Foto Messe Kalkar)

Dat melden beursmanager Leon Westerhof en Michaela Schmidt die de leiding heeft over het hele beurscomplex. ‘Nederlandse bezoekers zijn van harte welkom mits ze op de beurs een mondkapje dragen. Standhouders die vanuit hun stand met bezoekers praten hoeven het masker niet te dragen, wel als ze bezoekers in de stand ontvangen. In de horecagelegenheden geldt: bij binnenkomst het masker op, tijdens het eten en drinken af. Wie van tafel gaat moet het kapje weer opzetten. Lastig, vervelend en voor Nederlanders onwennig, maar het is niet anders. We zijn al heel blij dat de beurs doorgang kan vinden.’

Een andere beperking is de maximale verblijfsduur in Kalkar van drie dagen. Westerhof: ‘Maar daar voorzie ik op grond van eerdere ervaringen geen problemen. De mensen die de stand opbouwen zijn vrijwel altijd anderen dan die de stand bezetten tijdens de beurs. Dus een dag opbouwen dan wel inrichten en dan naar huis en na afloop een dag afbreken en opruimen. De standhouders zelf hebben aan de twee beursdagen genoeg.’ (Willem de Niet)