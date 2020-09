Schuttevaer Premium Sleephopperzuiger Boskalis bestookt met molotovcocktails Facebook

De ‘Queen of the Netherlands’, een sleephopperzuiger van het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis, heeft in Indonesië een georganiseerde aanval te verduren gekregen waarbij honderden milieuactivisten en vissers het vaartuig bestookten met molotovcocktails en stenen.

1 / 1 De Queen of the Netherlands. (Foto NT) De Queen of the Netherlands. (Foto NT)