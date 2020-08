Schuttevaer Premium Carbon Collectors werkt aan definitief ontwerp tanker Facebook

Samen met de partners scheepswerf Koninklijke Niestern Sander, de rederij Royal Wagenborg en Klassenbureau Veritas werkt de startup Carbon Collectors aan het definitieve ontwerp voor haar eerste CO2 tanker-duwcombinatie. Daarmee wil het bedrijf binnen enkele jaren CO2 gaan ophalen bij bedrijven en opslaan in lege gasvelden in de Noordzee. In 2030 wil het bedrijf op die manier de CO2-uitstoot met 6 miljoen ton per jaar reduceren.