Shell breidt chartervloot LNG weer uit

Email DEN HAAG 06 augustus 2020, 12:00

Nadat oliemaatschappij Shell in december 2019 lange termijn charters afsloot voor acht LNG tankers met een capaciteit van 174.000 m3 heeft er daar nu nog eens zes aan toegevoegd. De schepen voor deze contracten moeten nog worden gebouwd. Dat gebeurt bij Hyundai Heavy Industries and Hyundai Samho Heavy Industries. Het eerste schip zal in 2023 in de vaart komen.