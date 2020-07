Schuttevaer Premium OM eist 12 jaar celstraf tegen corrupte douanier Facebook

ROTTERDAM 27 juli 2020, 20:00

Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam heeft vrijdag 24 juli 12 jaar cel geëist tegen een 39-jarige voormalig Douane-medewerker. Hij is volgens justitie betrokken geweest bij de invoer van 1516 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven.