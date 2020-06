Schuttevaer Premium Bemanningslid valt van containerschip en overlijdt Facebook

STRAATSBURG 04 juni 2020, 20:00

Een bemanningslid van het Nederlandse containerschip Initia is in de haven van Straatsburg van boord gevallen en overleden. Het ongeluk gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag rond 0.30 uur. Franse media melden dat collega’s kans zagen de man uit het water te halen nog voordat de brandweer met een duikploeg arriveerde. Hij bleek…

1 / 1 De politie in Straatsburg doet nader onderzoek (foto: Brigade Fluviale Haut-Rhin) De politie in Straatsburg doet nader onderzoek (foto: Brigade Fluviale Haut-Rhin)