Matroos verdrinkt op Oostenrijkse Donau Facebook

Twitter

Email ENNS 25 mei 2019, 11:37

Een Servische matroos (29) van een Slowaaks koppelverband is vrijdagmorgen om 07:13 uur over de reling gevallen en verdronken in de snelstromende Oostenrijkse Donau.

Het koppelverband voer volgens een politiebericht de haven van Enns uit, viel stroomafwaarts op de Donau dwars en klapte tegen een pijler van de brug Mauthausen.

De matroos stapte juist op dat moment naar buiten in het gangboord en viel door de klap over de 40 cm hoge reling. Hij droeg geen reddingsvest, probeerde volgens getuigen nog wel zwemmend in het 13 graden koude water de oever te bereiken, maar verdween na korte tijd onder water. De politie gaat er vanuit dat de matroos is verdronken.

Het koppelverband is ter hoogte van de haven Au/Donau aan de Oostenrijkse zijde voor anker gegaan. (DvdM)