Als het werkt: Ammoniak als brandstof (deel 1)

Nu ammoniak als mogelijk toekomstige brandstof voor de scheepvaart wordt gezien, is het verstandig eens naar deze chemische stof te kijken. Wat is de energie-inhoud? Wat voor motor is ervoor nodig? Wat zijn de milieu-effecten? Hierbij een kort overzicht in drie delen.

Als eerste: de meeste mensen kennen ammoniak als een flesje dat in de supermarkt te koop is op de schoonmaak-afdeling. Het is moeilijk voorstelbaar dat dit waterige goedje geschikt is om motoren op te laten draaien. Dat is het ook niet, want wat we in de supermarkt kopen is maar voor ongeveer 2% ammoniak en voor 98% water.

Kleurloos gas

Ammoniak is bij kamertemperatuur een kleurloos gas dat zich evenwel goed aan water weet te binden. Het kan als zodanig in lage concentraties goed worden vervoerd, zonder flessen die onder druk moeten worden gehouden. Ammoniak wordt ook niet onder druk in het water gebracht, zoals CO2 in een fles cola. Hier gaat ‘de prik’ vanaf omdat de CO2 geen echte binding met het water aangaat en er langzaam aan kan ontsnappen als de fles openstaat. Wat te zien is aan de opstijgende CO2-belletjes. Bij ammoniak gaat dit wat anders. Hoewel het een gas is, kan het tot 33 gewichtsprocenten in water oplossen, ongeveer op de manier waarop suiker of zout in water oplost. Het heeft dus ook veel minder de neiging om aan het water te ontsnappen.

Drukvat

Maar wat in scheepsmotoren opgestookt zal gaan worden, wordt niet in water opgelost, maar opgeslagen in een drukvat. Zoals altijd, is de druk waaronder een gas vloeibaar wordt afhankelijk van de temperatuur. In het algemeen geldt: hoe lager de temperatuur van het gas, hoe minder druk er nodig is om het van gas in een vloeistof te veranderen.

Veel gassen die voor scheepsvoortstuwing worden genoemd, zoals waterstofgas, hebben ofwel enorme lage temperaturen ofwel enorme drukken nodig om in een brandstoftank te passen. Bij ammoniak valt dit mee. In plaats van zo’n druk van 700 bar of een temperatuur van minus 257 graden, die beide moeilijk zijn te bereiken, is ammoniak-opslag vergelijkbaar met die van LPG-auto’s. Hoewel het niet heel eenvoudig is, zijn dit soort drukken wel redelijk hanteerbaar en een groot voordeel is, dat er geen voortdurende koeling nodig is om de ammoniak vloeibaar te houden. Dus wat dat betreft zou het wel een aantrekkelijke brandstof kunnen zijn.

Chemie

Tijd om eens naar de chemie van ammoniak te kijken. Het ammoniak-molecuul is erg eenvoudig van opzet. Het bestaat uit een driehoekige pyramide. In het centrum zit een stikstof-ion, dat als het ware drie pootjes heeft en aan elk pootje zit dan een waterstof-ion. De chemische formule is dan ook NH3, waarin N het symbool is van de stikstof en H het symbool van de waterstof.

Ammoniak komt weliswaar in de natuur voor (zo scheiden koeien de nodige ammoniak uit), maar dat is onvoldoende om een scheepvaartindustrie op te laten draaien. Het zal dus moeten worden gefabriceerd. Dat wordt al op grote schaal gedaan, want ammoniak is op dit moment al een van de meest geproduceerde chemische stoffen. Alleen gaat dit niet erg milieuvriendelijk. Om NH3 te maken, kan stikstof uit de lucht worden gehaald. De lucht die wij inademen bestaat voor circa 80% uit stikstof. Maar de waterstof wordt veelal uit aardgas, ofwel methaan, gehaald. De formule daarvan is CH4, zodat er voldoende H uit kan vrijkomen voor de ammoniak-productie. Met het huidige productieproces is dit technisch niet mogelijk zonder dat CO2 een restproduct is van deze bewerking. En dat mag niet meer in de atmosfeer verdwijnen en moet dus worden afgevangen.

Uit wind

Maar alle windturbines hebben, bijvoorbeeld ’s nachts, een overproductie en de overtollige elektriciteit kan worden gebruikt om water, dat zoals bekend H2O is, te splitsen in H en O. Met deze H uit het water en de N uit de buitenlucht is op een schone manier NH3, ofwel ammoniak te maken, waarop schepen kunnen varen.

Alleen heeft elke brandstof z’n eigen karakteristiek, zoals verbrandingstemperatuur en energie-inhoud. Zijn bijvoorbeeld bestaande motoren geschikt voor ammoniakverbranding, of moeten daarvoor nieuwe motoren worden aangeschaft? Daar gaan we de volgende weken dieper op in.

