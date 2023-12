Loketmedewerkers UWV verkennen maritieme sector bij STC Zwolle

Loketmedewerkers van uitkeringsinstantie UWV in Zwolle hebben onlangs kennis gemaakt met de maritieme sector. Op de simulator van het STC Zwolle lag een virtueel schip voor hen klaar in de haven van IJmuiden.

Dankzij hulp van drie studenten konden de zeven medewerkers ervaren hoe het is om op de brug te staan. Zij zagen wat erbij komt kijken om te manoeuvreren en navigeren met een zeeschip en ervoeren hoe het is te moeten handelen in een stressvolle situatie, zoals in het geval van een mayday-bericht.

Na de brug wachtte een bezoek aan de machinekamer-simulator, waar uitleg werd gegeven over voortstuwingsystemen, het opstarten van de machinekamer en troubleshooten.

Personeelswerving

De maritieme sector schreeuwt om personeel. Daarom is het belangrijker dan ooit dat UWV-medewerkers weten welke mogelijkheden de maritieme sector te bieden heeft en welke scholingsmogelijkheden er zijn. De maritieme sector is niet regionaal gebonden en zoekt mensen uit het hele land. Van dagelijks woon-werkverkeer is immers geen sprake op zee.

Lees ook: Maritieme Beroependag Zwolle: de zee lonkt en de wal trekt ook Lees ook: Steeds meer Urker vissers kiezen voor omscholing