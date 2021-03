Schuttevaer Premium Royal IHC rondt verkoop van KCI the engineers af Facebook

Kinderdijk 22 maart 2021, 17:30

Royal IHC heeft de verkoop van ingenieurs- en consultancybureau KCI the engineers (KCI) aan Sif Holding afgerond. De ondernemingsraden hebben ingestemd met de deal. Het bedrag dat met de overname gemoeid is, is niet gecommuniceerd.