Maasdeltatunnel wordt iets bijzonders

ROTTERDAM 09 september 2019, 16:28

Wie onlangs via de Nieuwe Maas richting Maasvlakte is gevaren is het ongetwijfeld opgevallen: voorbij Vlaardingen wordt gebouwd. Op een nieuw aangelegd stuk land aan de noordkant van het vaarwater is een bouwput verschenen. Er is zelfs een tijdelijke haven gerealiseerd voor de materiaalaanvoer en werkschepen. Schuttevaer ging kijken en kwam erachter dat het om een Hollands staaltje waterbouwkundig vernuft gaat. Met een trucje dat waarschijnlijk nooit eerder is uitgehaald.